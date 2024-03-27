Kerem Demirbay, gözünü rekora dikti!

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, bu sezon 5 kez daha skor katkısı yapması durumunda kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kerem Demirbay, gözünü rekora dikti!
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27 Mart 2024 09:26
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılılardaki ilk yılında kariyerindeki en skorer sezonunu yaşayabilir.

11 GOLE KATKI SAĞLADI

30 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 6 gol ve 5 asistle 11 gole katkı sağladı. Kerem Demirbay, 5 gole daha katkı sağlaması durumunda kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşacak.

Kerem Demirbay, 2018-2019 sezonunda Hoffenheim ve 2020-2021 sezonunda Bayer Leverkusen'de 15 kez skor katkısı sağlamıştı.

ÖNÜNDE 9 MAÇI BULUNUYOR

Galatasaray'da son dönemde formunu yükselten ve taraftarın da "Dayı" lakabını taktığı deneyimli futbolcunun kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşması için önünde 9 maçı bulunuyor. Galatasaray, ligin kalan bölümünde 8 maça çıkacak. Sarı-kırmızılı, Süper Kupa'da da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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