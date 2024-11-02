Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, Farense deplasmanına konuk oldu. Estadio de Sao Luis'deki maçı Benfica 2-1'lik skorla kazandı.Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alvaro Fernandez ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Farense'nin tek golü 15. dakikada Dario Poveda'dan geldi.Benfica'nın iki golünde de asist milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Benfica'da oldukça formda bir grafik ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu, çıktığı 9 maçta 8 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.Benfica'da karşılaşmaya asistleriyle damga vuran Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada oyundan çıktı. Benfica'daki bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.Bu sonucun ardından Benfica, ligde 22 puana yükseldi. Ligin dibine demir atan Farense ise 4 puanda kaldı.Benfica, hafta arasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına gidecek ve ardından ligde sahasında Porto'yu ağırlayacak. Farense, ligin bir sonraki haftasında Casa Pia deplasmanına gidecek.