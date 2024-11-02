Kerem, Benfica'yı asistleriyle taşıdı!

Portekiz Ligi'nde Benfica, Farense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Benfica'nın gollerinde asistler Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem, Benfica'yı asistleriyle taşıdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2024 22:55
Son güncelleme 02 Kasım 2024 22:59
Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Benfica, Farense deplasmanına konuk oldu. Estadio de Sao Luis'deki maçı Benfica 2-1'lik skorla kazandı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alvaro Fernandez ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Farense'nin tek golü 15. dakikada Dario Poveda'dan geldi.

Benfica'nın iki golünde de asist milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Benfica'da oldukça formda bir grafik ortaya koyan 26 yaşındaki futbolcu, çıktığı 9 maçta 8 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

Benfica'da karşılaşmaya asistleriyle damga vuran Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada oyundan çıktı. Benfica'daki bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Benfica, ligde 22 puana yükseldi. Ligin dibine demir atan Farense ise 4 puanda kaldı.

Benfica, hafta arasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına gidecek ve ardından ligde sahasında Porto'yu ağırlayacak. Farense, ligin bir sonraki haftasında Casa Pia deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery