Kerem Aktürkoğlu'nun forma heyecanı

Erzurumspor maçında ısınmaya gönderilen ancak Falcao'nun kırmızı kartı sonrası oyuna dahil olamayan Kerem Aktürkoğlu'nu hırs bastı.
Fatih Terim skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.
Sezon başında 24 Erzincanspor'dan kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki hücum oyuncusu henüz resmi maçta forma giyemedi.
Fatih Terim skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.
Sezon başında 24 Erzincanspor'dan kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki hücum oyuncusu henüz resmi maçta forma giyemedi.