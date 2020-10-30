Kerem Aktürkoğlu'nun forma heyecanı

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, Ankaragücü'ne karşı forma şansı bulmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu'nun forma heyecanı
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30 Ekim 2020 09:23
Erzurumspor maçında ısınmaya gönderilen ancak Falcao'nun kırmızı kartı sonrası oyuna dahil olamayan Kerem Aktürkoğlu'nu hırs bastı.

Fatih Terim skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.

Sezon başında 24 Erzincanspor'dan kiralık olarak kadroya katılan 22 yaşındaki hücum oyuncusu henüz resmi maçta forma giyemedi.



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