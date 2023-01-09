Kerem Aktürkoğlu ligde 6. golünü attı!

Derbi maçta Galatasaray'ın ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, ligde bu sezon altıncı golünü kaydetti.



Milli futbolcu, daha önce Kasımpaşa maçında 2, Medipol Başakşehir müsabakasında ise 3 kez ağları havalandırmıştı.



Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile geçen sezonun ilk yarısında Nef Stadı'nda oynanan müsabakada da bir gol atmıştı.



Sergio Oliveira'nın ikinci golü



Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Sergio Oliveira, bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.



Portekizli futbolcu, ligde daha önce Arabam.com Konyaspor maçında da bir kez ağları sarsmıştı.



Bu arada Sergio Oliveira, Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli futbolcu olarak kayıtlara geçti.





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