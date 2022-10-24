Menajer Erkut Söğüt, oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.



Radyospor'a yaptığı açıklamada Kerem Aktürkoğlu'nun devre arası için Atletico Madrid'le anlaştığı yönündeki iddiaları yanıtlayan Erkut Söğüt, ''Bu dedikodular çıkıyor. Ama gerçek değil. Öyle bir şey yok. Olsan bile kulüpler kendileri açıklama yaparlar. Zaten şu anda Kerem'in bir başka takımla anlaşması hukukî olarak mümkün değil. Birçok kulüp Kerem'i izliyor. Milli takımda da oynuyor. Atletico veya bir başka kulüp şeklinde isim veremem; ama Galatasaray ve Türk milli takımında oynayan bir futbolcuyu pek çok kulüp izler. Kerem'in performansıyla ilgili negatif yorumlar da pozitif yorumlar da olabilir. Bu her futbolcu için geçerlidir." açıklamasında bulundu.



"GALATASARAY'DAN TALEP ALMADIK"



Erkut Söğüt sözlerinin devamında; "Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray tarafından sözleşmesinin uzatılmasına dair, yazılı bir görüşme talebi almadık. Bu işler resmî olunca konuşulur. Şu anda kadar bize Galatasaray'dan bu yönde bir çağrı gelmedi. Bir şey konuşulmadı. Biz şu anda beklemedeyiz'' dedi.



