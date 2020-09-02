Kerem Aktürkoğlu: 'Hayallerimi gerçekleştirdim'

Galatasaray'da yeni transfer Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kendisini Galatasaray'a bağlayan imzayı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda attı.



İmzanın ardından Galatasaray TV'ye konuşan oyuncu, hayallerinin gerçekleştiğini belirterek Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmek istediğini dile getirdi. Muhammed Kerem Aktürkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"HAYALLERİM GERÇEK OLDU"



"Galatasaray camiasında olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah.



"STADIN ATMOSFERİ MÜTHİŞ"



"Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum."



