The Athletic'den Shams Charania ile konuşan menajerine göre Kentavious Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers ile üç yıllığı 40 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayarak, takımda kaldı.



Caldwell-Pope, geçtiğimiz sezon Lakers ile %38.5 üçlük isabetiyle oynarken, 25.5 dakika ortalamayla sahada kalarak 9.3 sayı ve 1.6 asist istatistikleri kaydetmişti.



Takımın şampiyonluk koşusu sırasında Los Angeles için çok önemli bir rol oynayan KCP, maç başına ortalama 10.7 sayı bulurken, üçlük çizgisi gerisinden %37.8 ile isabet bulmuştu.



27 yaşındaki oyuncu, 2017-18 sezonu öncesinde Lakers ile serbest oyuncu olarak anlaşmıştı. Daha öncesinde, kendisini 2013 NBA Draftında 8'inci sırada seçen Detroit Pistons ile dört sezon geçirmişti.



