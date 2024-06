Kenan Yıldız: 'Tercihim kanatta oynamak'

EURO 2024 öncesi Milli takım'da Türk halkının büyük beklentilerinin olduğu Kenan Yıldız ve Can Uzun, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Serie A ekibi Juventus'ta başarıyla forma giyen 19 yaşındaki Kenan Yıldız ve Nürnberg'de gösterdiği performansla dikkat çeken 18'lik Can Uzun, beklentilerin karşılığını çok çalışarak vereceklerini söylediler. Almanya'da doğan ve beraber büyüyen iki oyuncu da milli takım tercihlerini Türkiye'den yana kullanarak Ay-Yıldızlı formayı giymişti.



"ÇOK İYİ BİR JENERASYON VAR"



Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası ile ilgili konuşan Can Uzun, "Şu anda çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Biz şunu yaparız, bunu yaparız diye söz veremiyorum ama sadece çok çalışarak birçok başarıyı elde edebileceğimizi biliyorum. Hem yetenekli kadromuzla hem de çok iyi hocamızla ve teknik ekibiyle birlikte birçok zafere ulaşabiliriz. Ama bunu sadece çok çalışarak göstermemiz gerekiyor. Hem keyfini çıkarmak hem de Türkiye'deki herkesi gururlandırmak istiyoruz" dedi.



"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Kenan Yıldız ise "Can'a katılıyorum. Hiçbir şeye söz veremeyiz ama sadece çok çalışabileceğimize ve hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyleyebilirim. Çok iyi futbolcularla iyi bir takım olabilirsiniz ama öte yandan çok kötü bir takıma da yenilebilirsiniz. Biz sadece idmanlarda çok çalışarak istediğimiz sonuçlara ulaşmaya çalışacağız. Çok genciz, çok güzel bir hissiyatımız var. Burada oynayabilmek bize onur veriyor. Çünkü kendi ülkenizi temsil edebiliyorsunuz, bunlar çok güzel duygular. Takımdaki tecrübeli abilerimizle konuşuyoruz. Hakan abi (Hakan Çalhanoğlu) gibi geçmişi dolu dolu olan abilerimizle nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda sohbetlerimiz oluyor. Onlarla birlikte olmak da bizim için önemli" dedi.



"ÇOK GURURLUYUZ"



İki oyuncu da çocukluklarının geçtiği Almanya'da EURO 2024 heyecanı yaşayacak. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kenan Yıldız, "Almanya'da olduğumuz için tabii ki de mutluyuz ama Almanya'da oynayacağımız için değil. Orada baktığınızda çok sayıda vatandaşımız var. Bizlere maçlarda desteklerini sonuna kadar verecekler. Kendi ülkemizi orada temsil etme fırsatımız olacak bu tabii ki çok güzel bir şey. Biz orada büyüsek de maçlar için gideceğimiz şehirler bizim için yeni yerler olacak. Dortmund gibi veya Hamburg gibi. O yüzden orada oynayacak olmak benim için oldukça heyecan verici ama ülkemizi orada temsil edeceğimiz için daha mutluyuz" ifadelerini kullandı.



Can Uzun ise "Hem çok mutluyuz hem de çok onurluyuz orada oynayabileceğimiz için. Bizim Kenan'la birlikte 10 yıldır en iyi arkadaş seviyesinde bir dostluğumuz var. Beraber büyürken halı sahalarda da oynadık. Yani kendi büyüdüğümüz ülkede kendi ülkemizi temsil etmenin onurunu ve gururunu yaşayacağız. O yüzden bu çok ayrı bir his." sözlerini sarf etti.



"TERCİHİM KANATTA OYNAMAK"



Enes Ünal'ın sakatlanmasıyla birlikte forvet pozisyonu hakkında düşüncesini paylaşan Kenan Yıldız, Ünal'a geçmiş olsun dileklerini ileterek "Umarım çok kısa bir sürede toparlar. Forvet çok tercihim değil. Daha çok ayağıma alıp çalımlarla gittiğim için tercihim kanat. Küçükken orta sahada oynuyordum ama sonra sola geçtim. Nasıl bir görev gelirse gelsin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.





