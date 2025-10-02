🔥🔥JUVENTUS'UN STOPERİ GATTI'DEN HARİKA BİR RÖVEŞATA GOLÜ! pic.twitter.com/lH6EAVk28O



UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Juventus, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı.Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve iki ekip sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Ev sahibi Villarreal, 18. dakikada'nin golüyle 1-0 öne geçti ve maçın ilk yarısı İspanyol ekibinin üstünlüğü ile tamamlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısı ise büyük heyecana sahne oldu.49. dakikada Juventus'un stoperi, geceye damga vuran golü ağlara gönderdİtalyan oyuncu röveşata ile Villarreal filelerini havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.İtalyan devi 55. dakikada Francisco Conceiçao ile öne geçse de Villarreal 90. dakikada Renato Veiga skoru belirleyen golü kaydetti.Villarreal Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk puanını alırken Juventus ise 2 puana yükseldi.Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız ise ilk 11'de başladığı mücadelenin 80 dakikasında yerini Vasilije Adzic'e bıraktı.Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Juventus, Real Madrid'e konuk olacak. Villeral ise Manchester City'yi ağırlayacak.