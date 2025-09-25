25 Eylül
Lille-Brann
19:45
25 Eylül
Go Ahead Eagles-FCSB
19:45
25 Eylül
Rangers-Genk
22:00
25 Eylül
RB Salzburg-FC Porto
22:00
25 Eylül
Aston Villa-Bologna
22:00
25 Eylül
Ferencvaros-Viktoria Plzen
22:00
25 Eylül
Young Boys-Panathinaikos
22:00
25 Eylül
VfB Stuttgart-Celta Vigo
22:00
25 Eylül
FC Utrecht-Lyon
22:00
25 Eylül
Sivasspor-A.Demirspor
17:00
25 Eylül
Amed Sportif-Sarıyer
20:00
25 Eylül
Pendikspor-Sakaryaspor
20:00
25 Eylül
Osasuna-Elche
20:30
25 Eylül
Real Oviedo-Barcelona
22:30

Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bonservis!

Juventus, Arsenal'in ilgisine sonrası Kenan Yıldız için 100 milyon Euro barajı koydu.

Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bonservis!
Juventus formasıyla gösterdiği performansla parmak ısırtan milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TuttoJuve'nin haberine göre; Arsenal, hücum hattını 20 yaşındaki yıldız sol kanat ile daha da güçlendirmek istiyor. 

BONSERVİS BEDELİ



Milli futbolcumuza yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanan siyah-beyazlı takımın ise bu transfere sıcak bakmadığı ancak 100 milyon Euro bandında gelecek teklifleri değerlendireceği aktarıldı.

Juventus'un istediği bu yüksek bonservis bedeli ile Kenan Yıldız'ı transfer etmek isteyen olası tüm kulüpleri geri adım attırmak istediği öne sürüldü.

Öte yandan Kenan Yıldız, bu miktarda bir bedelle transfer olursa, en çok yüksek bonservis bedeli ile transfer olan Türk futbolcular listesinde ilk sıraya yükselecek. Zirvede 2015/16 sezonunda 34 milyon Euro bedelle Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olan Arda Tuan yer alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda takımı ile henüz 5 maçta forma giyen Kenan Yıldız, 446 dakikada sahada kaldı ve 2 gol / 4 asistlik performan sergiledi.

