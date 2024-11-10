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Kenan Yıldız attı, Juve derbide kazandı!

İtalya Serie A 12. hafta maçında Juventus, sahasında Torino'yu 2-0 mağlup etti.

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Kenan Yıldız attı, Juve derbide kazandı!
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10 Kasım 2024 00:39
Son güncelleme 10 Kasım 2024 00:41
İtalya Serie A 12. hafta maçında Juventus, sahasında Torino ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan derbiyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Timothy Weah, 84. dakikada ise milli futbolcumuz Kenan Yıldız kaydetti.

Karşılaşmada 86 dakika sahada kalan milli futbolcu, Juve formasıyla bu sezon 4. golünü kaydetti. Kenan ayrıca 2 de asist yaptı.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Juventus ligde üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 24'e çıkardı. Torino ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Milan deplasmanına gidecek. Torino ise Monza'yı ağırlayacak.

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