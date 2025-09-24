24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-06'
24 Eylül
Parma -Spezia
2-180'
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Kenan Yıldız'a övgü: "O artık yetenek değil, şampiyon"

Ünlü menajer Federico Pastorello, Kenan Yıldız'ı artık bir yetenek adayı değil, tamamlanmış bir şampiyon olarak gördüğünü söyledi.

Ünlü futbol menajeri Federico Pastorello, İtalyan basınına verdiği özel röportajda Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
 
Tuttosport'a konuşan Pastorello, 20 yaşındaki milli futbolcumuzun artık sadece bir yetenek değil, "tamamlanmış bir şampiyon" olduğunu söyledi.
 
Serie A'daki en parlak genç yetenekler sorulduğunda önce Como'da forma giyen Nico Paz'ı öne çıkaran Pastorello, söz Kenan Yıldız'a geldiğinde ise şu ifadeleri kullandı:
 
"Paz'dan bir yaş küçük olmasına rağmen, ben Türk oyuncuyu artık yükselişteki bir yetenek değil, tamamlanmış bir şampiyon olarak görüyorum. Paris'teki Ballon d'Or galasında boy göstermesi de bunun göstergesi. Ayrıca Juventus'un 10 numarası olmak öyle tesadüf değildir."
 
"BALLON D'OR'A KATILMASI SIRADAN BİR ŞEY DEĞİL"
 
Pastorello, Kenan Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Ballon d'Or törenine katılmasına da özel bir parantez açtı. Genç oyuncunun bu prestijli etkinlikte yer almasının, onun Avrupa futbolundaki yerini giderek sağlamlaştırdığının altını çizdi.
 
"Juventus'un 10 numarası tesadüf değil," diyen Pastorello, Kenan Yıldız'ın bu formayı kısa sürede sırtına geçirmesinin, onun ne denli üst düzey bir oyuncuya dönüştüğünün somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
