Kenan Karaman: 'Şok olduk'

Beşiktaş'ta Kenan Karaman, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

Eriksen olayı nedeniyle endişe yaşadıklarını söyleyen Kenan, "Aklımız Fabrice'te. Şok olduk. Soyunma odasında onu düşünüyorduk. İyi haberi geldi ve biraz rahatladık. Doktorlar konuşmuş. Gerçekten takım halinde çok şok olduk. Eriksen'den sonra insanın aklına da kötü kötü şeyler geliyor. Maçı fazla değerlendirmeyeceğim. 1 puan aldık Gaziantep'ten. O kadar." dedi.



Olayın yaşandığı anda neler hissettikleri sorulan milli futbolcu, "Çok ani gelişti her şey. Doktorlar hemen yetişmeye çalıştı. Biz çok şok olduk. Necip Ağabey bir depar atıp yanına yetişti. Umarım bizle beraber gece geri döner." ifadelerini kullandı.









