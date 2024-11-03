Kemerburgaz kararı Okan Buruk'ta!

Galatasaray'ın yeni antrenman tesisleri Kemerburgaz'da inşaat çalışmalarında sona gelindi. Sarı-kırmızılıların taşınması için karar ise Okan Buruk'a bırakılacak

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Kemerburgaz kararı Okan Buruk'ta!
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03 Kasım 2024 12:33
Galatasaray'da Kemerburgaz'a taşınma takvimi yaklaşıyor. Sezonu yeni tesislerindeki antrenman sahasında açan ancak devamında Florya'ya dönen sarı-kırmızılılar artık gün sayıyor.

İki antrenman sahası her şeyiyle biten tesislerde inşaat çalışmaları ise devam ediyor. Futbolcuların konaklayacağı ana binanın içinde yapılması gereken bazı değişiklikler süreci uzattı.

Özellikle futbolcuların lüks otel konforunda hissetmesi için yapılan düzenlemelerde de sona gelindi. Galatasaraylı yetkililer, 2025'in ilk günlerinde Kemerburgaz'a geçilmesi için önünde bir engel görmüyor.

Diğer yandan taşınma kararı ise Okan Buruk'un onayı olmadan verilmeyecek. Florya'daki aile ortamından memnun olan Buruk, tesislerde tek bir kulüp dışı personel bulunmayana kadar Kemerburgaz'a taşınmaya sıcak bakmıyor. 

 
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