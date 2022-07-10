Keita Balde için yeni rota: İspanya

Cagliari'nin küme düşmesinin ardından takımdan bonservissiz bir şekilde ayrılabilecek Keita Balde'ye talipler artmaya devam ediyor.



İspanyol ekibi Girona'nın, Senegalli hücum oyuncusu ile ilgilendiği belirtildi. Girona'nın 27 yaşındaki futbolcu için elini çabuk tutması ve görüşmelere başlaması gerektiği aktarıldı.



Balde'ye birçok takımın talip olduğu vurgulanırken, İtalya'dan ilginin yanı sıra; Galatasaray, Beşiktaş ve PAOK'un da futbolcu ile ilgilendiği ifade dildi.



Geçen sezon Cagliari'de 26 maçta sahaya çıkan Keita Balde, 3 kez fileleri havalandırdı.





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