Keçiörengücü'nde bir futbolcu pozitif!

Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü'nde bir futbolcu pozitif!
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11 Aralık 2020 15:21
TFF 1. Lig'de 14. haftaya lider giren Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü futbolcuları ligde 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor müsabakası öncesinde rutin Kovid-19 PCR testinden geçirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 PCR testlerinde, 1 futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcumuz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 



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