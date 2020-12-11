Keçiörengücü'nde bir futbolcu pozitif!

TFF 1. Lig'de 14. haftaya lider giren Ankara Keçiörengücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü futbolcuları ligde 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor müsabakası öncesinde rutin Kovid-19 PCR testinden geçirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 PCR testlerinde, 1 futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcumuz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü futbolcuları ligde 13 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Tuzlaspor müsabakası öncesinde rutin Kovid-19 PCR testinden geçirildi.
Açıklamada, "Kovid-19 PCR testlerinde, 1 futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcumuz için gerekli izolasyon ve takip sürecine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.