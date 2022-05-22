Keçiörengücü Taner Taşkın ile uzattı!

Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü Taner Taşkın ile uzattı!
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22 Mayıs 2022 00:44
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesinin iki yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Taner Taşkın ile 2 sezon için yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, sportif direktör İskender Özbalta, kulüp menajeri Abuzer Şahin'in de yer aldığı ifade edildi.

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