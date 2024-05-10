Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ankara Keçiörengücü, Altay'ı ağırladı.
Aktepe Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Altay, 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın geri kalanında eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü sezonu 40 puanla tamamladı.
Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Altay ise 9 maçlık aradan sonra hanesine puan yazdırdı. İzmir ekibi, Trendyol 1. Lig'e 10 puanla veda etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 64 Batuhan Ataç), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül, Mikail Okyar (Dk. 46 Enginalp Yamaç) Camara, Erkam Develi, Şahverdi Çetin (Dk. 79 Muharrem Cinan), Traore, Melih İnan
Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Tugay Gündem, Hikmet Çolak, Salih Oktay (Dk. 64 Yusuf Tekin), Arda Gezer, Erdem Özcan (Dk. 46 Mehmet Nur Kaymaz), Ege Parmaksız (Dk. 46 Enes Yetkin), Murat Berkan Demir, Emre Tangeldi (Dk. 64 Mehmet Gündüz), Mehmet Onur Yıldız (Dk. 64 Nurettin Küçükdeniz)
Goller: Dk. 15 Alihan Kubalas (Ankara Keçiörengücü), Dk. 70 Nurettin Küçükdeniz (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 30 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 40 Tugay Gündem, Dk. 65 Arda Gezer (Altay)
Aktepe Stadı'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Ankara Keçiörengücü, Alihan Kubalas'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip Altay, 70. dakikada Nurettin Küçükdeniz'in kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Maçın geri kalanında eşitlik bozulmadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Ankara Keçiörengücü sezonu 40 puanla tamamladı.
Haftalar öncesinden küme düşmesi kesinleşen Altay ise 9 maçlık aradan sonra hanesine puan yazdırdı. İzmir ekibi, Trendyol 1. Lig'e 10 puanla veda etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz
Ankara Keçiörengücü: Ekrem Kılıçarslan (Dk. 64 Batuhan Ataç), Bahadır Yıldırım, Orhan Nahırcı, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül, Mikail Okyar (Dk. 46 Enginalp Yamaç) Camara, Erkam Develi, Şahverdi Çetin (Dk. 79 Muharrem Cinan), Traore, Melih İnan
Altay: Mustafa Çalışkan, Onur Efe, Tugay Gündem, Hikmet Çolak, Salih Oktay (Dk. 64 Yusuf Tekin), Arda Gezer, Erdem Özcan (Dk. 46 Mehmet Nur Kaymaz), Ege Parmaksız (Dk. 46 Enes Yetkin), Murat Berkan Demir, Emre Tangeldi (Dk. 64 Mehmet Gündüz), Mehmet Onur Yıldız (Dk. 64 Nurettin Küçükdeniz)
Goller: Dk. 15 Alihan Kubalas (Ankara Keçiörengücü), Dk. 70 Nurettin Küçükdeniz (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 30 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 40 Tugay Gündem, Dk. 65 Arda Gezer (Altay)
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