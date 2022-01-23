Keçiörengücü, Adana'da kazandı!

Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Keçiörengücü, Adana'da kazandı!
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23 Ocak 2022 16:01
Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Ankara Keçiörengücü karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren tek golü 28. dakikada Anthony Uzodimma kaydetti.

Keçiörengücü'nde Yaw Ackah 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Şengül

Adanaspor: Karacic, Evren Korkmaz, Uğurcan Yazğılı (Dk. 90+3 Ulaş Zengin), Roche (Dk. 75 Donkor), Fıratcan Üzüm, Cem Özdemir (Dk. 46 Eren Karadağ), Benasser, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Bruns (Dk. 75 Innocent), Celil Yüksel, Tetteh

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ogün Bayrak, Taşkın Çalış (Dk. 84 Adamu), Ackah, Uzodimma (Dk. 90+5 Hamza Gür), Olawoyin (Dk. 78 Erkam Reşmen), Vusal Iskandarlı (Dk. 78 Ziya Alkurt), Eze

Gol: Dk. 28 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dk. 90 Ackah (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 36 Taşkın Çalış, Dk. 47 Ogün Bayrak, Dk. 78 Vusal Iskandarlı, Dk. 88 Metin Uçar, Dk. 89 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Bruns, Dk. 77 Evren Korkmaz, Dk. 90 Hıfsullah İsmail Erdoğan (Adanaspor)

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