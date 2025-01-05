Keçiören Belediyesi, Sarıyer Belediyesi'ne set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi'ni deplasmanda 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Keçiören Belediyesi, Sarıyer Belediyesi'ne set vermedi
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05 Ocak 2025 21:34
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi'ni deplasmanda 3-0 ile set vermeden mağlup etti.   Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

Sarıyer Belediyespor: Guerra, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Mitchem, Begüm Hepkaptan, Arzum Tezcan (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Vielka, Meryem Boz)

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Ndiaye, Burcu Yönder, Fulden Ural)

Setler: 18-25, 20-25, 23-25

Süre: 86 dakika (24, 29, 33)

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