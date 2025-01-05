Keçiören Belediyesi, Sarıyer Belediyesi'ne set vermedi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyesi'ni deplasmanda 3-0 ile set vermeden mağlup etti. Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Guerra, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Mitchem, Begüm Hepkaptan, Arzum Tezcan (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Vielka, Meryem Boz)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Ndiaye, Burcu Yönder, Fulden Ural)
Setler: 18-25, 20-25, 23-25
Süre: 86 dakika (24, 29, 33)
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal
Sarıyer Belediyespor: Guerra, Fatmanur Yılmaz, Taubner, Mitchem, Begüm Hepkaptan, Arzum Tezcan (Berre İnce, Ezgi Akyaldız, Strunjak, Vielka, Meryem Boz)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Micaya, Ergül Avcı, Ghani, Yordanova, Ceren Karagöl, Lila Şengün (Dilara Yeşil, Ndiaye, Burcu Yönder, Fulden Ural)
Setler: 18-25, 20-25, 23-25
Süre: 86 dakika (24, 29, 33)