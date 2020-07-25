Kayserispor'da büyük isyan: "Dizayn edilmiş lig, tiyatro"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Süper Lig'e veda ettikleri maç sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Kayserispor'da büyük isyan: 'Dizayn edilmiş lig, tiyatro'
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25 Temmuz 2020 23:35
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak küme düştükleri maçın ardından isyan etti.

Büyük hatalar yapıldığını kaydeden Gözbaşı, "El var görmüyor, VAR vermiyor, penaltıyı vermiyor. Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik. Herkesi, her şeyi yendik ama maalesef biz bugün Trabzon'a değil, hakeme yenildik." ifadelerini kullandı.


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