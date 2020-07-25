Kayserispor'da büyük isyan: 'Dizayn edilmiş lig, tiyatro'

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak küme düştükleri maçın ardından isyan etti.



Büyük hatalar yapıldığını kaydeden Gözbaşı, "El var görmüyor, VAR vermiyor, penaltıyı vermiyor. Dizayn edilmiş bir ligi tiyatro gibi izledik. Herkesi, her şeyi yendik ama maalesef biz bugün Trabzon'a değil, hakeme yenildik." ifadelerini kullandı.