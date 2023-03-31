Kayserispor-Ümraniyespor maçının günü değişti!

Kayserispor-Ümraniyespor maçının gününde değişiklik yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor-Ümraniyespor maçının günü değişti!
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31 Mart 2023 14:58
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü yapılacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor maçının günü değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, fikstür gereği 9 Nisan Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlaması planlanan karşılaşma, iki kulübün talebi ve yayıncı kuruluşun olumlu görüşü üzerine 10 Nisan Pazartesi gününe alındı.

Maçın stadı ve başlama saatinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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