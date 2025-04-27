Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.



Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 43. dakikada Mehdi Bourabia kaydetti.



KAYSERİSPOR'UN BÜYÜK YÜKSELİŞİ



Ligde oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan Kayserispor, puanını 40'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasındaki farkı 6'ya çıkarttı.



ÇAYKUR RİZESPOR KAZANAMIYOR



Son 7 maçta sadece 1 kez kazanan ve 4. yenilgisini alan Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.



Kayserispor, gelecek hafta Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise evinde Gaziantep FK'yi konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR





20. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Bilal Bayazıt, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Ali Karimi'nin ortasında topla buluşan Cardoso'nun pasında ceza yayı içerisinde bekleyen Bourabia'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

43. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Karimi'nin sol ayağıyla yaptığı ortada ceza sahasına koşu yaparak giren Bourabia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

78. dakikada sol kanattan hızla ceza sahasına giren Cardoso'nun sert şutunda kaleci Grbic topu çeldi. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazon'un pasında topa buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda kaleci Grbic sağına uzanarak topu çeldi.

85. dakikada Çaykur Rizespor'da Hojer'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bourabia (Dk. 73 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan)



Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasic), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (DK. 46 Varesanovic), Sowe



Gol: Dk. 43 Bourabia (Bellona Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 23 Jurecka Dk. 75 Olawoyin, Dk. 76 Mocsi, Dk. 90+2 Hojer, Dk. 90+3 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Nazon (Bellona Kayserispor)



