Kayserispor, Konyaspor maçına hazır

Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kayserispor, Konyaspor maçına hazır
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22 Ekim 2021 16:04
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki idman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

İttifak Holding Konyaspor ile Yukatel Kayserispor arasında yarın saat 16.00'da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

 


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