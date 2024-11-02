Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sinan Kaloğlu'nun ekibi Kayserispor ile Serkan Damla'nın yönetimindeki Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.



RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maç, karşılıklı pozisyonlara rağmen golsüz eşitlik ile sona erdi ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrılmış oldu.



Bu sonuçla birlikte Kayserispor 9 puana ulaşırken, Adana Demirspor ligde henüz galibiyet alamadı ve 2 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, Adana Demirspor sahasında Eyüpspor ile mücadele edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bellona Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



5. dakikada sol kanatta topla buluşan Mane'nin ceza sahasına pasına Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



14. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Cardoso'nun yerden pasına Nazon'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.



24. dakikada sağ kanatta toplu buluşan Tayfun Aydoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



26. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



30. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



33. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Nazon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-Adana Demirspor maçı 0-0 sona erdi.



51. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



63. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



65. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerde, Attamah'ın ceza sahasında kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.



82. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerde, Bahoken'in ceza sahasında kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



90+5'inci dakikada takım arkadaşının pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Sarı, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kalecide kaldı.



Maç 0-0 berabere tamamlandı.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener



Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 73 Boa Morte), Cardoso, Mane (Dk. 84 Ackah), Bourabia (Dk. 84 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 63 Bahoken)



Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik (Dk. 65 Shehu), Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol (Dk. 79 Aimbetov), Yusuf Barası (Dk. 88 Alioui), Fougeu (Dk. 46 Yusuf Sarı)



Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulsamet Burak, Dk. 77 Shehu, Dk. 90+4 Ali Yavuz Kol (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor), Dk. 37 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 44 Attamah, Dk. 74 Bourabia, Dk. 90 Bilal Bayazıt (Bellona Kayserispor)



