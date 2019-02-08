ERSUN YANAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

SERDAR VE TOLGAY İLK 11'DE

HİKMET KARAMAN'IN HAMLELERİ

İLK YARIDA POZİSYON YOK, GERGİNLİK VAR

DEVRE BİTMEK ÜZEREYKEN KIRMIZI KART

MOSES OYUNA GİRDİ, FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI

KAYSERİ ATTI, VAR İPTAL ETTİ

SON DAKİKALARDA KRAVETS ATTI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

'de 21. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.Kayserispor'a galibiyeti getiren gol, 87. dakikada Artem Kravets'ten geldi.Fenerbahçe'de Roberto Soldado 45+2. dakikada hakeme gösterdiği tepkinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Kayserispor'un 62. dakikada Umut Bulut ile attığı gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR izlemesi ardından iptal edildi. Öte yandan Fenerbahçe'de 37. dakikada sarı kart gören Mauricio Isla da Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.Bu sonucun ardından ligde Ersun Yanal ile ilk yenilgisini alan ve üst üste 2 galibiyetin ardından kayıp yaşayan Fenerbahçe 23 puanda kalırken, 4 beraberliğin ardından galibiyet alan Kayserispor puanını 25 yaptı.Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u konuk edecek, Kayserispor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, son oynadıkları Göztepe maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde Göztepe'yi 2-0 yendikleri maçın kadrosunda dört değişiklik yaptı.Sarı kart cezalısı Mehmet Topal'ın yerine Jailson, sakatlanan Sadık Çiftpınar'ın yerine ise yeni transferlerden Serdar Aziz'e ilk 11'de görev veren Yanal, kadro dışı kalan Benzia'nın yerine Tolgay Arslan, İsmail Köybaşı'nın yerine de cezası sona eren Hasan Ali Kaldırım'a şans tanıdı.Sarı-lacivertli takım, maça Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado 11'iyle çıktı.Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ile Tolgay Arslan, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de şans buldu.Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde renklerine kattığı Sloven orta saha oyuncusu Zajc ile Moses, yedek kulübesinde yer aldı.Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kalan kaleci Harun Tekin ile Frey de 21 kişilik kadroya dahil edildi.Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin 20. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.Karaman, Atila Turan'ın yerine savunmada Kucher'e, Hasan Hüseyin Acar'ın yerine ise cezası sona eren Mensah'a forma verdi.Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Şamil Çinaz, Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets ilk 11'iyle sahaya çıktı.Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da savunmada iyi yerleşip, hızlı hücumlarla rakibini rahatsız etmeye çalışırken, sertliğin dozajı dakikalar geçtikçe arttı.Orta sahada ikili mücadelelerin ardından hakem Alper Ulusoy çok fazla oyunu durdurdu ve ilk 45 dakikada Fenerbahçe'de Isla ve Tolgay sarı kart görürken, Soldado ise kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında Kayserispor 10 kez, Fenerbahçe ise 11 kez faul yaptı ve maç bu sezon Süper Lig'deki en çok faul yapılan 3. karşılaşma oldu.İlk yarının son düdüğünün gelmesine saniyeler kala Fenerbahçe 10 kişi kaldı ve soyunma odasına beklemediği bir haberle gitmek zorunda kaldı.Roberto Soldado, orta sahada yaptığı faul sonrası sarı kart görmek üzereyken hakem Alper Ulusoy'a sözlü itirazlarını sürdürünce doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, karşılaşmanın 2. yarısına değişiklikle başladı. Mehmet Ekici kenara gelirken, yeni transferlerden Victor Moses oyuna dahil oldu.54. dakikada Moses'ın nefis pası sonrası bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Jailson bomboş durumda vuruşunu yaptı, kaleci Lung'un dokunduğu top kornere çıktı.Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra rakip yarı alanda fazla adamla yer almaya devam etti ancak son paslarda yapılan hatalar sonrasında Kayserispor ağları sarsan taraf oldu.62. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında içeri kesilen topu Isla sektirdi, Kravets'in kafayla indirdiği topu Umut Bulut ağlara yolladı. VAR incelemesinin ardından Kravets'in topa yükselirken Serdar Aziz'e bir müdahalesi nedeniyle Alper Ulusoy golü iptal etti.70. dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Kayserispor, sağlı sollu ataklarla Fenerbahçe kalesini rahatsız etmeye başladı ve gol de 87. dakikada geldi.Eljif Elmas çıkarken topu kaptırdı ve sol kanattan son çizgiye inen Chery'nin ortasına kale alanı içinde Kravets çok iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor zorlu mücadeleden 3 puanı çıkaran takım oldu.10. dakikada kendi yarı alanında kaptığı topu yaklaşık 60 metre süren Lopes, çizgiye inerek ortasını yaptı. Kaleci Volkan Demirel, Umut Bulut'tan önce yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.20. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Mehmet Ekici'nin yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lung, kolaylıkla kontrol etti.45+1. dakikada Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Soldado, yarı alana yakın bir bölgede Kucher'e yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Alper Ulusoy'un faul kararı vermesi üzerine itirazlarda bulundu. Alper Ulusoy, yoğun tepki gösteren İspanyol futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.