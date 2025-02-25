Kayserispor'dan Konyaspor ve TFF'ye tepki!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Konyaspor'un Kayserispor maçı için tekrar başvuruda bulunmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Açıkalın, TFF ve Konyaspor yönetimine tepki göstererek, "Kayserispor bileğinin hakkıyla kazandı, kimse sinir uçlarımızla oynamasın" dedi.



TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Konyaspor-Kayserispor maçında VAR hakemi yabancıydı. Çizgiyi defans oyuncusundan değil, atak oyuncusundan çiz dedi. Zaten görüntülerde de ofsayt yok. Bunu yapan şirket var, o kişiyi bir daha göndermemelerini söyledik" açıklamalarına da yanıt veren Açıkalın, sürecin yönetiliş biçimine tepki gösterdi.



Kayserispor Başkanı, tartışmaları sürdürmeye çalışan taraflara karşı sert bir tutum sergileyerek, "Bu konuyu uzatmaya çalışsalar da yavan kalıyor. Kayserispor hak ettiği bir galibiyet aldı, bunun üzerine gereksiz spekülasyon yaratılmasını doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.



Gerginliğin tırmandığı süreçte Kayserispor cephesinden gelen bu çıkış, futbol kamuoyunda yankı uyandırırken, Konyaspor'un yapacağı bir sonraki hamle merak konusu oldu. [Haber: Faruk Aydemir]



