Kayserispor'dan hakemler için OLAY açıklama!

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Samsunspor karşılaşmasının ardından, hakemlerle ilgili "Ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Kayserispor'dan hakemler için OLAY açıklama!
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25 Ocak 2024 19:21
Süper Lig'de Samsunspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Kayserispor'da maç sonu hakemlerle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;

"MHK ve TFF ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."

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