Kayserispor'dan hakemler için OLAY açıklama!

Süper Lig'de Samsunspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden Kayserispor'da maç sonu hakemlerle ilgili flaş bir açıklama geldi.



Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;



"MHK ve TFF ye ilk ve son çağrımızdır, Kayserispor camiası aleyhine yapılan hakem hataları artık çizmeyi aşmıştır. Sabır ve metanetimiz bitmiştir, ya federasyon yönetimi yarın toplanıp önlem alır ya da bundan sonra olacaklardan camiamız ve kulübümüz sorumlu değildir."



