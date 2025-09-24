24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-06'
24 Eylül
Parma -Spezia
2-180'
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Kayserispor - Beşiktaş: 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor'a konuk olacak.

calendar 24 Eylül 2025 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2025 18:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserispor - Beşiktaş: 11'ler
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından yayımlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Özdamar oturacak.

11'LER


Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Carole, Nurettin, Dorukhan, Jung, Cardoso, Opoku, Tuci.


Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa, Rashica, Devrim Şahin, Abraham.



Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.

Ligde iki maçı eksik olan teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, deplasmanda kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Kayseri temsilcisi ise çıktığı 5 maçta 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Markus Gisdol idaresindeki sarı-kırmızılılar, 4 puana sahip.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde birçok oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı formasından uzak kalacak.

Siyah-beyazlılarda statü gereği yeni transferler Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, El Bilal Toure, Jota Silva ve Taylan Bulut forma giyemeyecek.

Sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Salih Uçan ile maç eksiği olan Mustafa Hekimoğlu da kafilede yer almadı.

SÜPER LİG'DE BU SEZON DEPLASMANDA GOLÜ VE PUANI YOK

Beşiktaş, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı iki karşılaşmada gol atamazken, puan da alamadı.

Siyah-beyazlı ekip, ligin 4. haftasında Alanya'da Corendon Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada ise İzmir'de Göztepe'ye 3-0 kaybetti.

İki mücadelede de rakip fileleri havalandıramayan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 10 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

Ligde 4 maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda sırasıyla şu sonuçları aldı:

Organizasyon Maç Skor
UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Shakhtar Donetsk 2-4
UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk-Beşiktaş 2-0
UEFA Konferans Ligi St. Patrick's-Beşiktaş 1-4
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-St. Patrick's 3-2
Trendyol Süper Lig Beşiktaş-ikas Eyüpspor 2-1
UEFA Konferans Ligi Lausanne-Beşiktaş 1-1
UEFA Konferans Ligi Beşiktaş-Lausanne 0-1
Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor-Beşiktaş 2-0
Trendyol Süper Lig Beşiktaş-RAMS Başakşehir 2-1
Trendyol Süper Lig Göztepe-Beşiktaş 3-0

ORKUN KÖKÇÜ DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor karşısında görev alabilecek.

Orkun, Başakşehir mücadelesinde VAR uyarısıyla direkt kırmızı kart gördüğü için 1 maç ceza almıştı.

Orkun Kökçü, cezasını Göztepe karşısında tamamladığı için Kayserispor maçında görev verilmesi durumunda formasına kavuşacak.

