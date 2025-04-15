Kayserispor Başkanı Açıkalın'dan Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, Beyaz TV'ye maç öncesi açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"BU F.BAHÇE VE G.SARAY'IN YARIŞI, BİZİM DEĞİL!"
Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Açıkalın, "Rakip kim olursa olsun, her maçı kazanmak için çıkarız. Önemli bir Kasımpaşa maçı atlattık, o maçı kazanmak durumundaydık. Fenerbahçe maçına eksik gidelim diye bir şey aklımızdan geçmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor, bu onların yarışı. Bizim değil! Biz bu yarışta bir taraf değiliz ve kendi maçlarımıza bakıyoruz. Koyun can, kasap et derdinde. Eksiğimiz varsa, yerine oynayacak oyuncumuz da var. Biz bu takımlarla hep oynadık. Güzel oynayıp kaybettiğimiz de oldu. Her hafta büyük takımlarla oynayan Anadolu takımları bu tip şeylerle karşılaşıyor. Bu tip söylentileri doğru bulmuyorum. Büyüklerin bir oyuncu parası, bizim gibi üç kulüp kurar." dedi.
"KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI SİZCE UMRUMUZDA MI?"
Kimin şampiyon olacağının umurlarında olmadığını dile getiren Açıkalın, "Biz 10 haftadır kümede kalma savaşı veriyoruz! Kimin şampiyon olacağı sizce umurumuzda mı? Sarı kartları bilerek görmedik. Biz kendi işimize bakacağız, başkalarıyla işimiz yok." ifadelerini kullandı.
"KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"
Alacakları 1 puanın da çok önemli olduğunu söyleyen Açıkalın, "Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır. Bu saatten sonra 1 puan da çok önemli. Rakiplerimizle aramızda bir uçurum yok. Biz kendi işimize bakacağız." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN ÖZEL PRİM YOK!"
Fenerbahçe maçı için oyuncularına özel prim vermeyeceğini açıklayan Açıkalın, "Fenerbahçe maçı için özel prim yok! Fenerbahçe maçını kazanırsak bize 5 puan mı verecekler? Diğer maçlarda prim neyse, bu maçta da öyle." dedi.
FENERBAHÇE ÖNCESİ EKSİK ÇOK
Kayserispor, ligde bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bahoken dışında kart cezalıları; Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Majid Hosseini ve Dimitrios Kolovetsios da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Yaw Ackah'ın da sakatlığı bulunuyor.
"BU F.BAHÇE VE G.SARAY'IN YARIŞI, BİZİM DEĞİL!"
Fenerbahçe maçına kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Açıkalın, "Rakip kim olursa olsun, her maçı kazanmak için çıkarız. Önemli bir Kasımpaşa maçı atlattık, o maçı kazanmak durumundaydık. Fenerbahçe maçına eksik gidelim diye bir şey aklımızdan geçmedi. Fenerbahçe ve Galatasaray yarışıyor, bu onların yarışı. Bizim değil! Biz bu yarışta bir taraf değiliz ve kendi maçlarımıza bakıyoruz. Koyun can, kasap et derdinde. Eksiğimiz varsa, yerine oynayacak oyuncumuz da var. Biz bu takımlarla hep oynadık. Güzel oynayıp kaybettiğimiz de oldu. Her hafta büyük takımlarla oynayan Anadolu takımları bu tip şeylerle karşılaşıyor. Bu tip söylentileri doğru bulmuyorum. Büyüklerin bir oyuncu parası, bizim gibi üç kulüp kurar." dedi.
"KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI SİZCE UMRUMUZDA MI?"
Kimin şampiyon olacağının umurlarında olmadığını dile getiren Açıkalın, "Biz 10 haftadır kümede kalma savaşı veriyoruz! Kimin şampiyon olacağı sizce umurumuzda mı? Sarı kartları bilerek görmedik. Biz kendi işimize bakacağız, başkalarıyla işimiz yok." ifadelerini kullandı.
"KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"
Alacakları 1 puanın da çok önemli olduğunu söyleyen Açıkalın, "Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır. Bu saatten sonra 1 puan da çok önemli. Rakiplerimizle aramızda bir uçurum yok. Biz kendi işimize bakacağız." sözlerini sarf etti.
"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN ÖZEL PRİM YOK!"
Fenerbahçe maçı için oyuncularına özel prim vermeyeceğini açıklayan Açıkalın, "Fenerbahçe maçı için özel prim yok! Fenerbahçe maçını kazanırsak bize 5 puan mı verecekler? Diğer maçlarda prim neyse, bu maçta da öyle." dedi.
FENERBAHÇE ÖNCESİ EKSİK ÇOK
Kayserispor, ligde bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kayserispor'da sakatlığı bulunan Bahoken dışında kart cezalıları; Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Majid Hosseini ve Dimitrios Kolovetsios da Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Yaw Ackah'ın da sakatlığı bulunuyor.