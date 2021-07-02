Kayserispor, Aybaba'ya tazminat ödeyecek

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kayserispor, Aybaba'ya tazminat ödeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2021 20:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor Kulübünün teknik direktör Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Samet Aybaba'nın Kayserispor ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından verilen karara yaptığı itirazı görüştü.

Samet Aybaba'nın itirazı kısmen kabul eden kurul, fesih tazminatı olarak 1 milyon 831 bin lira belirledi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.