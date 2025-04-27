Kayseripor Başkanı Nurettin Açıkalın: 'Rehavet içerisinde olmak istemiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Maçın ardından, RHG Enertürk Enerji Stadyumunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un çıkışını sürdürdüğünü ifade etti.



Teknik heyete ve seyirciye teşekkür eden Açıkalın, "Bugün mükemmel bir seyircimiz vardı. Kayserispor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Şehrimiz böyle birlik ve beraberlik örneğini bütün Türkiye'ye sergiliyor. O yüzden Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Başarılarımızı da daim etsin." dedi.



Açıkalın, basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak son haftalarda kritik günler yaşamak istemediklerinin altını çizdi.



"Kayserispor 12. sıraya çıktı. Göreve geldiğinizde bunu hayal ediyor muydunuz?" sorusuna Açıkalın, şu yanıtı verdi:



"Başarısız olalım diye gelmedik. Bizim daha da hedeflerimiz var. Her maça kazanalım diye çıkıyoruz. Hiç aklımızdan da başka bir şey geçmiyor. Bunu büyük veya küçük maç ayrımı yapmadan yapıyoruz. Herhangi bir rehavete kapılmadan herhangi bir oldubittiye gelmeden önümüze bakıyoruz. Önümüzde zorlu bir Alanya deplasmanı var. Orada da mücadelemizi vereceğiz. Henüz ligde oynayacağımız maçlarımız var. Hiçbir şeye bitti gözüyle bakıp rehavet içerisinde olmak istemiyoruz."



Ligde kalacaklarını hesaplayarak gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını aktaran Açıkalın, "Transfer tahtamızın kapalı olduğu, transfer yasağına konu borçlarımız var. İnşallah en kısa sürede ödeyip transferlerimizi yapıp yeni sezona daha güzel daha başarılı başlayacağımıza inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



