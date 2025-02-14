Kayla McBride, Fenerbahçe Opet'e geri döndü

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2020-2024 yılları arasında formasını giyen eski oyuncusu Kayla McBride'ı yeniden kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Kayla McBride, Fenerbahçe Opet'e geri döndü
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14 Şubat 2025 21:36
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, 2020-2024 yılları arasında formasını giyen eski oyuncusu Kayla McBride'ı yeniden kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li kadın basketbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Amerika'da bu yıl kurulan Unrivaled Ligi'nde Laces BC forması giyen McBride, mart ayında İstanbul'a gelerek takıma katılacak.


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