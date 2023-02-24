Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde milliler yarıştı

Slovenya'da düzenlenen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde milli sporcu Hamit Tarık Aydın 24. ve Amed Oğlağo ise 31. sırada yer aldı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde 36 ülkeden 69 sporcu yarıştı.
Elemeleri, 10 kilometre serbest stil yarışmasında milli sporculardan Hamit Tarık Aydın 24'üncü, Amed Oğlağo ise 31'inci sırada tamamladı.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kayaklı Koşu Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde 36 ülkeden 69 sporcu yarıştı.
Elemeleri, 10 kilometre serbest stil yarışmasında milli sporculardan Hamit Tarık Aydın 24'üncü, Amed Oğlağo ise 31'inci sırada tamamladı.
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