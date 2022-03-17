Katalanlar yazdı: "Barça, Türk mücevherinin peşinde!"

Katalonya merkezli Sport gazetesi, Barcelona'nın Arda Güler'i sezon sonuna kadar sıkı şekilde takip edeceğini ve potansiyeli tatmin edici bulunursa yakın gelecekte masaya oturacağını yazdı.

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Katalanlar yazdı: 'Barça, Türk mücevherinin peşinde!'
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17 Mart 2022 16:30
Barcelona, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler'ı yakın takibe aldı.

Katalonya merkezli Sport gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalayan 17 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansla Katalan devinin dikkatini çekti. Son dönemde Türk asıllı Yusuf Demir ve Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna katarak Türk yetenekleri yakın takipte olduğunu gösteren Barça, Arda Güler için de sürekli izleme kararı aldı.

Barcelona'nın Arda Güler'i sezon sonuna kadar sıkı takip edeceği ve performansı ile potansiyeli tatmin edici olursa yakın gelecekte masaya oturacağı da haberin detayında yer aldı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, bu sezon 6 Süper Lig ve 4 Avrupa maçında süre aldı. Genç yetenek, bu maçlarda 1 gol atıp 4 asist yaptı.

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