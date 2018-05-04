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Kasımpaşa, Trabzon'da kazanmak istiyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Kaynak: AA
Kasımpaşa, Trabzon'da kazanmak istiyor
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04 Mayıs 2018 12:40
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmada Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, 32. haftaya 40 puanla 9. sırada girdi.

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-0 kazanmıştı.

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