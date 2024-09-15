Kasımpaşa: 'Oyun kültürü önemli'

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, mağlup olmalarına karşın oynadıkları futbolun gelecek adına önemli olduğunu söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kanbak, mağlup olmalarına karşın güzel bir oyun sergilediklerini dile getirdi.



Fenerbahçe'ye karşı şu ana kadar en baskılı oynayan, oyun üstünlüğü kurabilen, rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşan ve şut attırmayan takım olduklarını ifade eden Kanbak, şunları kaydetti:



"Jose Mourinho'nun değerlendirmelerini dinledikten sonra, teknik adamların maçları çok farklı yorumladığını görüyoruz. Ben de Jose gibi düşünüyorum. Fenerbahçe'ye karşı hücum etkinliği göstermemiz sevindiriciydi. Daha iyi bitiriş yapabilseydik çok daha farklı bir skor olabilirdi. Bugün Maximin oyunu değiştiren isim oldu. Merkeze oynamanın risk olduğunu belirtmemize rağmen kaybettiğimiz bir topla kalemizde golü gördük. Ama futbol hatalar oyunu, iyi şeylerin de yapıldığında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe 36 kez rakip ceza sahasına girseydi hücum etkinliğinden bahsedilirdi. Maalesef bunu Kasımpaşa yapınca çok konuşulmuyor. Bugünkü oyun kültürü çok önemli. Bu da kaldığımız yerden kazanarak devam etmemizi sağlayacak. İhtiyacımız olan da bu."





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