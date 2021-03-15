Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelede 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Konyaspor'un golünü 90+2.dakikada Artem Kravets kaydetti. Kasımpaşa'nın golü 90+7. dakikada Haris Hajradinovic'ten geldi.



Bu beraberliğin ardından Kasımpaşa 31, Konyaspor ise 33 puana ulaştı.



Süper Lig'de hafta sonu Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Konyaspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Haddadi'nin kullandığı taç atışında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

21. dakikada kaleci Sehic, Koomson'u çalımlamaya çalışırken topun kontrolünü kaybetti. Rakibinden önce yeniden topa hamle yapan Sehic, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

44. dakikada sağdan Hadergjonaj'ın ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Hajradinovic'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

79. dakikada ceza sahası dışındaki Sekidika, Guilherme'nin soldan attığı pas sonrası topu kontrol edip şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

80. dakikada Drinkwater'ın sağdan ortasında ceza sahasındaki Tosic'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Varga topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde topa kafayı vuran Kravets, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

90+7. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Varga, topu ceza sahası dışındaki Hajradinovic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, İlker Takpak, Yusuf Bozdoğan

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen (Dk. 70 Sadiku), Tosic, Haddadi, Aytaç Kara, Bistrovic, Drinkwater (Dk. 87 Varga), Koomson (Dk. 74 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thelin (Dk. 75 Koita)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 62 Diomande), Hadziahmetovic, Shengelia (Dk. 62 Bytyqi), Milosevic (Dk. 61 Rahmanovic), Sekidika (Dk. 86 Miya), Cikalleshi (Dk. 87 Kravets)

Goller: Dk. 90+2 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 90+7 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 71 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 88 Bistrovic (Kasımpaşa)



