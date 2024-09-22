Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaş Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele golsüz sona erdi.



Kasımpaşa'nın 45+3. dakikada Nuno Da Costa ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Ev sahibi ekipte Josip Brekalo, 77. dakikada kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Antalyaspor 8, Kasımpaşa ise 6 puana yükseldi.



Antalyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ise Galatasaray'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



16. dakikada Barak'ın pasında Aytaç Kara topla buluştu. Aytaç'ın ceza sahası önünden yaptığı plase vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada Barak'ın ceza sahasında verdiği ara pasında Ben Ouanes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ben Ouanes'in sert vuruşunda, kaleci Piric üstüne gelen topu çeldi.

70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Serkan Olguncan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck (Dk. 74 Espinoza), Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues (Dk. 32 Fall), Cafu (Dk. 74 Gökhan Gül), Barak (Dk. 59 Hajradinovic), Brekalo, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip (Dk. 82 Soner Dikmen), Townsend (Dk. 82 Gaich), Larsson (Dk. 62 Van de Streek), Djenepo (Dk. 46 Petrusenko), Samudio

Kırmızı kart: Dk. 77 Brekalo (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 13 Veysel Sarı, Dk. 18 Erdal Rakip, Dk. 42 Djenepo, Dk. 72 Piric, Dk. 74 Kaluzinski, Dk. 87 Mert Yılmaz (Antalyaspor), Dk. 39 Opoku (Kasımpaşa)







