Kasımpaşa: ''Forvetlerimiz sakin olsa üstün olurduk''

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ekrem Örenç, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa: ''Forvetlerimiz sakin olsa üstün olurduk''
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21 Aralık 2023 00:12
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ekrem Örenç, kendilerine galibiyeti getirecek fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

Örenç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getirdi.

İlk yarıda oyunun dengeli geçtiğine dikkati çeken Örenç, "İkinci yarıda daha fazla topla oynayan, daha çok isteyen ve pozisyonlara giren bir Kasımpaşa vardı. Forvetlerimiz pozisyonlarda daha sakin kalsaydı, üstünlüğü sağlamış olurduk." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda 45 dakikanın 37 dakikasının tamamen Kasımpaşa'nın kontrolünde geçtiğini kaydeden Örenç, "Skora bakarak herkes maça kötü diyebilir ama bugünkü müsabaka yüksek tempoda oynandı. Kaliteli bir maçtı. Hakeme de söylenecek bir şey yoktu. İyi yönetti. Onu da tebrik ediyorum." diye konuştu.

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