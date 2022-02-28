Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında gelen çok konuşuldu.



Kasımpaşa cephesi, 90+1. dakikada Attila Szalai'nin attığı gol öncesinde Enner Valencia'nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle, iptal kararı bekledi.



Maçın hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştükten sonra golü geçerli saydı. Bu karara Kasımpaşa takımı ve taraftarlar tepki gösterdi.





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