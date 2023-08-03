Kasımpaşa'dan Ben Ouanes'e yeni sözleşme

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes'in sözleşmesini uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa'dan Ben Ouanes'e yeni sözleşme
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03 Ağustos 2023 16:54
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Mortadha Ben Ouanes ile sözleşme yeniledi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesinin 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Kasımpaşa'ya 2021-2022 sezonu başında transfer olan Mortadha, tüm kulvarlarda çıktığı 57 maçta 10 gol kaydetti.

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