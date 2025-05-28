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Karşıyakalı Muhsin Yaşar resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Karşıyaka'da yıldızı parlayan Türk pivot Muhsin Yaşar ile anlaştı.

calendar 28 Mayıs 2025 12:31
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyakalı Muhsin Yaşar resmen Galatasaray'da
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Karşıyaka'da gösterdiği performansla parlayan 29 yaşında, 2.08 boyundaki milli pivot Muhsin Yaşar, Galatasaray'a transfer oldu.

Bir süredir sarı-kırmızılılarla görüşen Muhsin'in yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Bu sezon ligde 14.4 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 7.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla görev yapan Muhsin Yaşar, ocak ayında kulüpteki maaş krizleriyle 7 oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka'da kalıp takıma liderlik etmişti.

 


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