Karşıyaka'ya potada Danışma Kurulu desteği

Basketbol Süper Ligi'nde düşme tehlikesi yaşayan Karşıyaka'ya Danışma Kurulu'ndan destek geldi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka'ya potada Danışma Kurulu desteği
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10 Nisan 2025 14:57
Basketbol Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız yer alıp bu sezon düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'ya Danışma Kurulu'ndan destek geldi. Bu sezon içinde sponsorsuz kalan takıma transfer yasakları, FIBA cezaları ve maaş ödemeleri konusunda büyük katkı sağlayan Danışma Kurulu, Yeşil-kırmızılı takımı ligdeki Aliağa Petkimspor maçı öncesinde ağırladı.

Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu ile eski kulüp başkanı olan, aynı zamanda AOSB Başkanı Cenk Karace'nin öncülüğünde iş insanları, teknik heyet ile oyuncularla düzenlenen destek yemeğinde bir araya geldi. Yemekte Karşıyakalı basketbolculara maddi ve manevi her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi.
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