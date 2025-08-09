10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-336'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-034'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-035'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan genç takviye

Karşıyaka, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Genç yetenek, siyah-beyazlı kulüpten onay geldikten sonra resmi imzayı atacak.

calendar 09 Ağustos 2025 10:39
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya Beşiktaş'tan genç takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon yeni statünün etkisiyle transferde önemli oranda gençlere yönelen Karşıyaka, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi'yi kadrosuna katıyor.

Genç oyunculara şans vererek vitrine çıkarmasıyla tanınan Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Burhanettin Basatemür'un uzun süredir takip ettiği oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten resmi onay gelir gelmez imza atacak

Erzurumspor ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız, 2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu. Genç futbolcu geçen sezon U19 Elit Ligi'nde 32 maçta forma giydi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.