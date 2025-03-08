Karşıyaka telafi peşinde

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 maçlık yenilmezlik serisi sonrası geçen hafta evinde en yakın rakiplerinden Düzcespor'a 2-0 yenilerek hem şampiyonluk hem de grup ikinciliği yarışında ağır yara alan Karşıyaka\ kaybını 9 Mart Pazar Tokat Belediye Plevnespor deplasmanında telafi etmeye çalışacak. Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'ndaki maç saat 14.00'te start alacak.



Sefa'nın sarı kart cezalısı, Enes ve İsmail'in durumlarının belirsiz olduğu yeşil-kırmızılılarda Abdülkadir ise iyileşti. Grupta Düzce mağlubiyetiyle ikinci sıradaki yerini averajla Belediye Kütahyaspor'a kaptıran Karşıyaka 41 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Tokat ekibi ise 20 puanla düşme hattının tek sıra üzerinde bulunuyor.



