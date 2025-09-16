16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Karşıyaka potasında Furkan Korkmaz heyecanı

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda final oynayan A Milli Takım'ın yıldızı Furkan Korkmaz, EuroLeague'den teklif gelmezse Karşıyaka'ya imza atabilir.

calendar 16 Eylül 2025 15:49
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka potasında Furkan Korkmaz heyecanı






Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final oynayarak tüm Türkiye'nin göğsünü kabartan A Milli Takım'ın NBA patentli yıldızlarından Furkan Korkmaz, transferde Süper Lig'in köklü ekibi Karşıyaka'ya yakın.

Geçen sezon Bahçeşehir Koleji'nde forma giydikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan 28 yaşında, 2,01 boyundaki şutör guard, Karşıyaka'nın temmuz ayında kendisine yaptığı teklifi olumlu yaklaşıp kararını Avrupa Şampiyonası'ndan sonra açıklayacağını belirtti.

Furkan, EuroLeague ekiplerinden beklediği teklifi almazsa Karşıyaka'ya sıcak bakacağını bildirdi.

Finalde Almanya'ya 88-83 yenilerek ilk kez Avrupa şampiyonu olma fırsatını kıl payı kaçırıp ikinci olan ay-yıldızlı ekibimizde Furkan turnuva boyunca 6,8 sayı, 1,1 ribaund, 1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Kısa bir süre tatil yapacak milli oyuncu ardından transferiyle ilgili kararını açıklayacak. Yıldız basketbolcu Anadolu Efes'te parladıktan sonra 2016'da ilk turda draft edildiği NBA'de 6 yıl Philadelphia 76ers forması giydi. Geçen sezona EuroLeague ekibi Monaco'da başlayan Furkan Korkmaz, sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamladı. Karşıyaka yeni sezon öncesi kadrosunu 10 transferle yenilemişti.

12 DEV ADAM'I ON BİNLER İZLEDİ



Basketbolda 12 Dev Adam lakaplı A Milli Takım'ımızın Letonya'da Almanya'yla oynadığı Avrupa Şampiyonası finalini on binlerce Karşıyakalı Bostanlı'da kurulan dev ekranda büyük heyecanla izledi. Ana sponsorunu kaybettikten sonra geçen yıldan beri sponsor arayan 54 yıllık ligin en köklü kulüplerinden Karşıyaka'da taraftarlar bu görüntüleri sosyal medyada, "Türkiye'nin basketbolu en çok seven ve en çok bilen semtinin, Türkiye'nin basketbolda en istikrarlı 3'üncü takımı Karşıyaka'nın 2 senedir sponsoru yok" mesajıyla paylaştı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
