Karşıyaka, Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski'yi transfer etti.
Kulübün açıklamasında, "Michal Sokolowski Karşıyaka'mızda. Geçtiğimiz sezonlarda Anwil Wlocawlek, Legia Warszawa, GeVi Napoli ve Beşiktaş takımlarında oynayan, geçtiğimiz sezonu Dinamo Sassari'de tamamlayan milli Polonyalı oyuncu, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Michal'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz." denildi.
