14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Karşıyaka, Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski'yi kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Polonyalı basketbolcu Michal Sokolowski'yi transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Michal Sokolowski Karşıyaka'mızda. Geçtiğimiz sezonlarda Anwil Wlocawlek, Legia Warszawa, GeVi Napoli ve Beşiktaş takımlarında oynayan, geçtiğimiz sezonu Dinamo Sassari'de tamamlayan milli Polonyalı oyuncu, 2025-26 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Michal'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze 'hoş geldin' diyoruz." denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
