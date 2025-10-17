17 Ekim
Karşıyaka'nın konuğu Nazillispor

TFF 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, sahasında Nazillspor'u konuk edecek.

17 Ekim 2025
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'nın konuğu Nazillispor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde namağlup zirve ortağı olan Karşıyaka yarın düşme hattındaki Nazillispor'u ağırlayacak.

Alsancak Stadı'ndaki zemin bakım çalışmaları sürdüğü için yine İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak. Kaf-Kaf'ta Onur'un da iyileşmesiyle takımda eksik kalmadı. Ligde 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan yeşil-kırmızılı ekip son maçta İzmir Çoruhlu FK'yı 4-0 yenerek 16 puana ulaşmıştı. Son 3 haftadır Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka bu mücadelenin ardından haftaya Altay derbisinde Alsancak Stadı'na dönüş yapacak.

NAZİLLİSPOR'DA YEŞİLOVA GÖREVDE

Ligde 6 maç sonunda galibiyetle tanışamayarak 2 puanla düşme hattına demir atan Nazillispor, Karşıyaka deplasmanı öncesi teknik direktörlük görevine takımın eski çalıştırıcılarından Yüksel Yeşilova'yı getirdi.

Son olarak Adanaspor'da görev yapan 53 yaşındaki Yeşilova geçen sezon başında da Nazillispor'u çalıştırmış ancak maça çıkmadan kulüpten ayrılmıştı. Karşıyaka maçında işbaşı yapacak Yeşilova Aydın temsilcisinin bu sezonki üçüncü teknik patronu olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
