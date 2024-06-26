Karşıyaka kanatlandı

Yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Karşıyaka, üst üste iki önemli imzayla kanatlarını sağlama aldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Karşıyaka kanatlandı
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26 Haziran 2024 15:14
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatına başlayan Karşıyaka, üst üste iki önemli imzayla kanatlarını sağlama aldı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, sol ve sağ kanadını skorer oyunculara emanet etti. Karşıyaka'da iç transferde ilk hamle olarak geçen sezon takımın en golcü ismi olup birçok kulüpten teklif alan sol kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu'nun sözleşmesini 2 yıllığına uzatan Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan, dış transferde de ilk imzayı Karaköprü Belediyespor'la şampiyonluk yaşayan golcü sağ kanat Ali Sinan Gayla'ya attırdı.

29 yaşındaki Enes geçen sezon Karşıyaka'da 13 gol atarken, 28 yaşındaki Ali Sinan da Karaköprü'nün 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki şampiyonluğuna yine 13 golle katkı vermişti. Karşıyaka'da futbol şubesi, ileri uca yıldız golcü transferi için de görüşmelerini sürdürüyor.
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